Das kam sogar für Laura-Sophie Lang (20) selbst unerwartet: Sie kam gerade zuhause an, kehrte von der Mailänder Modewoche zurück, bei der sie für das „Topmodel TV, Collective Austria“ und die Designer Christa Franz, Julia Lara König, Manuel Essl, Emanuel Burger und Gaya Couture im Einsatz war. Plötzlich rief ihr Manager Dominik Wachta (1st Place Models) an: „Laura, hast du das Wochenende noch nichts vor?“ Lang antwortete: „Ja, kann mir schon freinehmen, was wäre denn?“ - die Antwort haute sie dann förmlich um: „Bei der Pariser Modewoche ist ein Model ausgefallen. Sie haben dich in Mailand gesehen und fanden dich toll, du könntest eventuell einspringen.“

24 Stunden später saß Lang dann bereits im Flieger nach Paris. Kurz nach ihrer Ankunft traf sie mit zahlreichen internationalen Modeschöpfern zusammen, wo sich entschied, für wen die dunkelhaarige Schönheit bei der großen Modewoche laufen wird. Die Pariser Modewoche gehört mit Mailand und New York zu den Top-drei-Modewochen der Welt, Lang hat jetzt zwei der Top drei in in ihrer Model-Vita.

Österreicherinnen in Paris

In Paris trifft Lang übrigens auch auf einige ihrer Agentur-Kolleginnen von „1st Place Models“, denn auch Lea Zeisberger (Empersdorf bei Graz), Lea Rebecca Cretu (Austro-Rumänin aus Wien), Sarah Leidl (Wiener Neudorf) und Elizaveta Esquivel Villafranca (halb Kubanerin/halb Russin, lebt in Wien) werden Teil der elitären Modewoche sein. Auch Dominik Wachta, der Manager der Models, reist extra nach Paris an um seine Models beim Schaulaufen in der Weltspitze live zu sehen. Er wird von Neo-Topmodel Kassara Speiser begleitet, die wiederum bei der Milano Fashionweek von Star-Designer Francesco Murano entdeckt wurde und für den Designer zeitgleich gerade in Paris gebucht ist.

Die Shows bei denen die Austro-Models im Einsatz sein werden, finden in der edlen Galerie Bourbon im Herzen von Paris statt.