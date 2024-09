Mit dem Pkw zum Bahnhof, mit dem Zug in die Welt. Das funktioniert am Klagenfurter Hauptbahnhof problemlos. In der Bahnstraße befindet sich der große Park&Ride-Parkplatz der ÖBB, der Pendlern und Reisenden als Umstiegspunkt von Straße auf die Schiene dient. Die Benützer müssen sich nun aber auf eine Sperre einstellen.