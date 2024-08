„Don‘t worry - eat Curry!“ - So lautet das Motto des Familienunternehmens „Rana‘s“, das sowohl mit indischen Spezialitäten als auch mit bekannten Klassikern direkt an der Seepromenade in Pörtschach aufwartet. Neben einem Außenbereich verfügt das Lokal auch im Inneren über genügend Sitzplätze für die Gäste und schafft einen Raum für Geschäftsessen, Seminare und Feste aller Art. Die Speisekarte wird in regelmäßigen Abständen angepasst, um die Saisonalität der Gerichte zu gewährleisten. Wer sich schon vorab über das Angebot informieren möchte, kann das hier tun: www.ranas-restaurant.at

Wir wollten uns das Restaurant selbst einmal ansehen und haben unseren Besuch mit der Kamera dokumentiert. Das Video mit unseren Eindrücken finden Sie hier: