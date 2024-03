Wer das Lokal noch nicht kennt, kann leicht daran vorbeilaufen, denn das „KYO“ liegt etwas versteckt in einer Gasse, worauf nur ein Aufsteller am Straßenrand aufmerksam macht. Dienstag bis Sonntag (jeweils von 11:30-14:30 Uhr & 17-22 Uhr) bietet das Restaurant eine Auswahl an asiatischen Gerichten, wie beispielsweise gebratene Reisnudeln, Garnelen oder natürlich auch einige Sushi- und Maki-Kreationen an. Die Atmosphäre im Slow Food Restaurant ist gerade im Sommer sehr angenehm, da man inmitten eines kühlenden Gewölbes sitzt, das mit Blumen und bunten Lichtern dekoriert ist.

Klicken Sie sich durch die Bilder

Wie wir den Besuch empfanden, erfahren Sie hier im Video: