Wichtige Entscheidungen werden in Klagenfurt spät in der Nacht getroffen. Häufig im Wirtshaus, am Mittwoch aber im Gemeinderat. Zunächst wurde Ronald Rabitsch (SPÖ) zum neuen Vizebürgermeister gekürt. Kurz vor Mitternacht wurde offiziell, dass er – vorerst – alle Referate von Vorgänger Philipp Liesnig übernimmt. Wenige Stunden zuvor setzte sich der Gemeinderat mit dem geplanten Veranstaltungszentrum und der Strukturreform auseinander. Einigkeit, begleitet von Skepsis, lautete die Devise.