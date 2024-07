Ein „Prost und Mahlzeit“ auf die Gastfreundschaft, Gemütlichkeit und Kulinarik in Klagenfurt und Klagenfurt-Land steht an: Bei der großen Publikumswahl der Kleinen Zeitung haben die Leserinnen und Leser nämlich ab sofort die Gelegenheit, ihrem liebsten Wirt bzw. ihrer liebsten Wirtin Dankeschön zu sagen. Die Kleine Zeitung kürt heuer mithilfe der Leserinnen und Leser die beliebtesten Vertreter der Kärntner und Osttiroler Wirtshauskultur.

Nach der Nominierungsphase wird es jetzt so richtig spannend. Ab sofort kann nämlich bis zum 24. Juli fleißig abgestimmt werden. Auf Stimmenjagd geht man mit der Unterschriftenliste, die Sie hier herunterladen, dann ausdrucken und überall auflegen können. Oder man stimmt beim Online-Voting ab. Die Teilnehmer mit dem größten Publikumszuspruch werden schlussendlich zusätzlich belohnt.

Diese 25 Wirtinnen und Wirte wurden in der Region Klagenfurt nominiert - jetzt liegt es an Ihnen, abzustimmen!

⇒ Zur Abstimmung Bezirk Klagenfurt/Klagenfurt-Land

Igor Ogris vom „Zommstehn am Markt" in Klagenfurt

Traditionsgasthaus Zocklwirt in Pörtschach mit Gastgarten

Familiäre Atmosphäre im Gasthaus Ogris in Ludmannsdorf

Im „Zuagrast" in Klagenfurt wechselt die Speisekarte täglich

„Vogelhaus" Klagenfurt, Stefanie Falkenberg und Fabian Kautz

Mit großem Gastgarten: der Klagenfurter Felsenkeller in der Schleppekurve

Gipfelhaus der Familie Skorianz am Magdalensberg

Familie Deutscher tischt im Tigringerhof auf

Familienbetrieb seit 1956: der Grössingwirt in Wölfnitz

Gasthaus am Rauschelesee am Campingplatz

Gasthof Ferm der Familie Humnig in Schiefling

Beliebtes Ausflugsziel, das Landgasthaus Plöschenberg

Die „Ponderosa" der Familie Müller in Klagenfurt

Innovative und bodenständige Küche im Magnolia, Pörtschach

„Der Hambrusch" in Grafenstein, Waltraud und Martin Hudelist

Gasthaus Aichholzer in der Rosentaler Straße in Klagenfurt