Das Ergebnis ist deutlich: Die „Projektpartnerschaft“ genannte Koalition aus Team Kärnten (TK), ÖVP und FPÖ sowie die Grünen stimmten im Klagenfurter Gemeinderat am 21. Mai für eine Neuausschreibung des Magistratsdirektor-Postens. Es muss schnell gehen: Ende des Jahres soll die oder der Neue bestellt werden. Aus dem ursprünglichen Verfahren gingen mit Michael Zernig und Jürgen Dumpelnik zwei ex aequo Bestgereihte hervor. Zernig überlegt eine erneute Bewerbung, will aber ein klärendes Gespräch mit Bürgermeister Christian Scheider (TK). „Warum hat er mich nicht forciert und für eine Neuausschreibung gestimmt?“, fragt der Ebenthaler Amtsleiter. Dumpelnik gibt kein Kommentar ab.