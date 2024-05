In einer Sondersitzung soll der Klagenfurter Gemeinderat am Dienstag, 21. Mai, die Neuausschreibung des Magistratsdirektor-Postens in trockene Tücher bringen. Zumindest wenn es nach der „Projektpartnerschaft“ genannten neuen Rathaus-Koalition aus Team Kärnten (TK), FPÖ und ÖVP geht. Die Bewerbungsfrist beträgt ab der erstmaligen Veröffentlichung am 24. Mai sechs Wochen. Begleitet wird das Objektivierungsverfahren von einer Wiener Personalberatungsfirma, die Kosten belaufen sich auf 30.000 Euro.