Im Bereich der Wörthersee Süduferstraße finden am Samstag, dem 17. Februar, Baumschlägerungsarbeiten statt. Aus diesem Grund muss die Straße für den gesamten Verkehr gesperrt - und zwar voraussichtlich von 8 bis 16 Uhr. Die Buslinie 8 fährt in diesem Zeitraum in beiden Richtungen eine Umleitung mit der Route Leopold-Figl-Straße - Glanfurtgasse - Südring. Die Haltestellen Sylvesterweg, Höhenweg und Gasthaus Rösch werden dabei nicht bedient.

Im Falle von Schlechtwetter werden die Schlägerungsarbeiten - und damit auch die Straßensperre - auf Sonntag, 18. Februar, verschoben.