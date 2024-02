„Es gibt nichts zu beschönigen. Das Bild nach außen ist fatal“, resümiert Klagenfurts Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ) die erste Hälfte der aktuellen Regierungsperiode der Klagenfurter Stadtpolitik. Im Magistrat scheitert es an fehlender Führungsstärke, während politische Mitstreiter „Un- und Halbwahrheiten verbreiten“, sagt Liesnig in einer am Freitag stattgefundenen Pressekonferenz. Daher brauche es Ordnung und einen Neustart.

24 Punkte umfasst dieses Projekt, das Liesnig stellvertretend für die Klagenfurter SPÖ präsentierte. Es handelt sich um Spielregeln und Leitlinien, die bis zu den kommenden Gemeinderatswahlen 2027 umgesetzt werden sollen.

Bessere Gesprächskultur

Ganz oben steht eine Fraktionsvereinbarung, um die Diskussionskultur im Gemeinderat zu verbessern. Neue Compliance Richtlinien sollen nicht zum „Papierflieger werden, sondern mit Konsequenzen behaftet sein“. Liesnig pocht zudem darauf, eingeschlagene Wege zu beschreiten. „Wenn man eine Strategie wählt, dann muss man auch zu ihr stehen“, sagt Liesnig speziell in Hinsicht auf das Hallenbad und den Flughafen.

Unter den 24 Zielen befinden sich unter anderen auch die Belebung der Innenstadt, die Schaffung leistbaren Wohnraumes, Liesnigs Holding-Projekt sowie Mobilitätsverbesserungen. Eine Absage erteilt der Vizebürgermeister der Elektrifizierung der Busflotte. Das Projekt, das rund 130 Millionen Euro kosten soll, „steht in keiner Relation zum Nutzen“, sagt Liesnig. Die Fachabteilungen müssen neue Wege für die Dekarbonisierung suchen, um das Ziel, bis 2030 klimaneutral zu sein, nicht zu verpassen. Wobei auch hier Zweifel laut werden. Die Stadtpolitik müsse Gespräche mit Land, Bund und der EU beschreiten, um im Notfall die Ziele nachjustieren zu können.

Alle 24 Ziele, die die SPÖ als Vorschläge sieht, werden in den kommenden Tagen mit den politischen Mitstreitern besprochen. Eine Koalitionsbildung findet sich in den Punkten nicht und schließt Liesnig vonseiten der SPÖ vorerst aus. Einer Referatsneuverteilung steht er hingegen offen gegenüber: „Es ist unsere Verpflichtung, das zu prüfen, vor allem in Hinblick auf die zwei neuen Stadtsenatsmitglieder.“