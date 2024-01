Schwere Vorwürfe gegen den Klagenfurter Bürgermeister Christian Scheider (TK) erhob der abberufene und mittlerweile pensionierte Magistratsdirektor Peter Jost am Mittwoch, 24. Jänner, in einem Exklusivinterview mit der Kleinen Zeitung. Am Donnerstagnachmittag reagierte Scheider mit einer Gegendarstellung. Anders als von Jost behauptet, habe er nie gesagt, „dass Jost solange wie möglich bleiben soll. Er hat am 20. Dezember 2022 gesagt, dass heute sein letzter Arbeitstag ist. Da das abrupte Ausscheiden des Magistratsdirektors nicht gut für die Stadt gewesen wäre, habe ich versucht, ihn zu halten“. Später habe er versucht, dem Magistratsdirektor die Abberufung zu ersparen und einen Kompromiss zu erzielen, was von „Jost nicht angenommen wurde. Der Gemeinderat hat die Abberufung verlangt und beschlossen. Als Bürgermeister bin ich dem verpflichtet.“