Die Gipfel der Karawanken bilden die Kulisse, Statisten sind die verschneiten Wälder und Wiesen. Hauptdarsteller sind die Langläuferinnen und Langläufer, die auf den präparierten Pisten im Rosental ihre Runden ziehen. Ein überblick:

Höhenloipe Bodental

Sportbegeisterte können ihre Runden auf der Panorama-Höhenloipe im Bodental, vorbei am türkisblauen Meerauge, hinauf zur zauberhaften Märchenwiese drehen. Gasthäuser im Bodental und Windisch Bleiberg entlang der Strecke und bei den Einstiegen laden zur Einkehr. Dank der Stadtgemeinde Ferlach und Spurmeister „Atschi“ Griesser ist die Höhenloipe Bodental in „Top-Zustand“, wie man versichert. Zwölf Kilometer klassisch und skating werden gespurt. Die gesamte Anlage ist übersichtlich beschildert und wird ständig gepflegt. Für die Loipenbenützung der Höhenloipe Bodental wird ein Erhaltungsbeitrag von 7 Euro pro Tag beziehungsweise 70 Europ für eine Saisonkarte eingehoben.

Winterparadies Bodental © TV Rosental/Petra Nestelbacher

Dunja Zdouc Loipe Zell

In Zell/Sele stehen den Langläuferinnen und Langläufern eine Langlaufloipe (sowohl klassisch als auch skating) von zwei Kilometern zur Verfügung. Der Einstieg erfolgt direkt im Ortszentrum neben dem Alpengasthof Malle. Neben der sonnigen Loipe erwartet die Sportler aber auch ein unvergessliches Panorama im Zeller Hochtal. Das Nachtlanglaufen bei Flutlicht ist Mittwoch und Freitag von 18 bis 20 Uhr möglich. Saisonkarten (inklusive Flutlichtlanglaufen) sind zum Preis von 30 Euro (Tageskarte 3 Euro) sind beim Gemeindeamt Zell oder beim Alpengasthof Malle zu erwerben.

Langlaufleistungszentrum St. Jakob im Rosental

Im Langlaufleistungszentrum in St. Jakob im Rosental betreut Kärntens erfolgreichster Langlaufverein, die Union Rosenbach, die Loipe. Bis zu drei Kilometer Piste ist beschneit und bestens für klassisch und skating gespurt. Das Nachtlanglaufen bei Flutlicht ist dienstags, donnerstags und freitags von 17 bis 20 Uhr möglich. Die Saisonkarte kostet 80 Euro, die Tageskarte 10 Euro. Die Loipengebühr ist im Langlaufleistungszentrum oder beim Liftwart (Skilift) zu entrichten. Aktuell ist auch die Piste der „Fini-Planai“ präpariert und der Lift am Wochenende in Betrieb.

Aufgrund der derzeitigen Wetterverhältnisse bittet man alle Langlaufinteressierten, immer den aktuellen Loipenbericht auf der Website bergfex.at der Region Wörthersee-Rosental im Auge zu behalten.