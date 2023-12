Für und Wider abwägen. Urteilen. Argumentieren. Blitzschnell reagieren. Für Rechtsanwälte gehört das zum Berufsalltag. Und ab sofort auch zu jenem von Sophie Marie Griesser, Herbert Rung und Martin Götz. Die drei jungen Juristen wurden dieser Tage vom Präsidenten der Rechtsanwaltskammer für Kärnten, Gernot Murko, feierlich als Rechtsanwälte angelobt. Murko sprach im Rahmen der Angelobungsfeier über die Grundwerte der Rechtsanwaltschaft, nämlich Unabhängigkeit, Verschwiegenheit und Freiheit von Interessenskollisionen.

Griesser ist mit Jahresbeginn als Rechtsanwältin in der Kanzlei ihres Ausbildungsanwaltes Ulrich Paulsen tätig, der in Klagenfurt eine Regiegemeinschaft mit Konrad Burger-Scheidlin betreibt. Die 31-Jährige hat sich auf Familienrecht, Schadenersatzrecht und Strafrecht spezialisiert. Murko dankte im Rahmen der Feierlichkeiten Griesser für ihre vierjährige ehrenamtliche Tätigkeit im Ausschuss der Rechtsanwaltskammer für Kärnten, in welcher sie die Interessen der Rechtsanwaltsanwärter und -innen mit großem persönlichen Einsatz vertreten hat.

Über gleich zwei neue Rechtsanwälte darf man sich mit Jahresbeginn in Spittal an der Drau freuen. Martin Götz gründet gemeinsam mit seinem Bruder Gernot Götz eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Herbert Rung gründet gemeinsam mit seinem Ausbildungsanwalt Thomas Borowan eine Rechts­anwalts­gesellschaft in Form einer OG.