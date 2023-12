Vorsicht müssen die Bewohner mehrerer Ortschaften in Maria Saal derzeit beim Trinkwasser walten lassen. Vor zwei Wochen wurden im Hochbehälter Karnburg Kolibakterien gefunden. Sofort reagierte die Gemeinde und informierte die rund 300 Bürger der betroffenen Ortschaften Dellach, Stegendorf, Lind, St. Peter am Bichl, Sagrad, Pörtschach am Berg, Möderndorf und Teile von Karnburg.