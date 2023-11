Über das Vermögen von Armin Holzer, IT-Dienstleister in Klagenfurt, wurde ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Die Verbindlichkeiten betragen rund 202.000 Euro. Aktiva sind in der Größenordnung von lediglich 7000 in Form eines Pkw vorhanden. Die Überschuldung beträgt 195.000 Euro. Von der Insolvenz sind sieben Gläubiger und keine Dienstnehmer betroffen. Das Unternehmen ist bereits geschlossen und es ist keine Fortführung beabsichtigt.

One-Man-Show

Betrieben wird seit dem Jahr 2008 ein nicht protokolliertes Einzelunternehmen mit dem Geschäftszweig der Erbringung von Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik. Vorrangig werden das Webhosting sowie Online-Marketing sowie die Erstellung von Websites ausgeübt. Als Gründe der Insolvenz wird angeführt, dass insbesondere in der Zeit, als die Corona-Pandemie Einzug gehalten hat, sich auch die Auftragslage substantiell verschlechtert hat. Hinzu kam, dass der Schuldner in ein Burnout schlitterte. Dies resultierte aus der ständigen Überlastung aufgrund der Tatsache, dass er eine „One-Man-Show“ ist und alles ohne Angestellte selbst abwickeln musste. Die mannigfachen Aufgaben, speziell auch die kaufmännische Seite und gewinnorientierte Kalkulation, blieben immer mehr auf der Strecke. Dies in Verbindung mit Auftragsausfällen größerer Kunden und horrenden Abrechnungen führten schließlich dazu, dass Verbindlichkeiten aufgebaut wurden, die nicht mehr bedient werden konnten.

Zum Insolvenzverwalter wurde Gerhard Kochwalter bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 9. Jänner 2024 statt.

Forderungsanmeldungen können ab sofort über den AKV und den KSV angemeldet werden.