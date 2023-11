Gerichtssaal statt Theke: Ein bekannter Villacher Wirt (49) muss sich am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Ihm und drei weiteren Angeklagten (alle 32 Jahre alt) wird unter anderem „Suchtgifthandel im Rahmen einer kriminellen Vereinigung“ vorgeworfen. Sie sollen rund 1,6 Kilogramm Kokain im Wert von rund 160.000 Euro verkauft haben, heißt es in der Anklage. Im, mittlerweile geschlossenen, Lokal des 49-Jährigen soll das Kokain verkauft worden sein. Zeugen sagten gegenüber den Ermittlern aus, dass sie häufig „zahlreiche Kurzbesuche“ wahrgenommen haben. „An den Wochenenden sind zehn Personen direkt in die Küche zum Erstangeklagten gegangen und haben sie nach kurzer Zeit wieder verlassen.“

Mehrere Hausdurchsuchungen

Aufgeflogen ist der Drogenhändlerring durch eine anonyme Anzeige im Vorjahr. Ein Jahr lange haben Beamte des Stadtpolizeikommandos Villach ermittelt, ehe sie im April im Auftrag der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zuschlugen: Mehrere Wohnungen und das Lokal wurden unter die Lupe genommen. Die „Beute“ der Ermittler war beachtlich: Sie konnten mehrere Hundert Gramm Kokain sowie weitere Drogen (Heroin, Ecstasy-Tabletten, Cannabiskraut, Crystal Meth), Festplatten, Handys, Verpackungsmaterial, Streckmittel und eine Suchtgift-Waage sicherstellen.

Mit den Einnahmen aus dem Drogenhandel sollen sich die Angeklagten Luxusuhren und Goldmünzen im Gesamtwert von rund 150.000 Euro gekauft haben. Auch ein teurer Sportwagen wurde aus dem Verkehr gezogen, da der Verdacht besteht, dass dieser durch den illegalen Verkauf von Suchtmitteln finanziert wurde.

Für die Männer gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.