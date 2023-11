„Als ich das erste Mal Mutter wurde, ist mir klar geworden, wie kinderunfreundlich das alltägliche Leben eigentlich ist“, erzählt Carina Edlinger. Die zweifache Mama hat früh gemerkt, dass es in Kärnten einen großen Bedarf an kinder- und familienfreundlichen Cafés gibt. So entstand gemeinsam mit ihrer Schwester Natascha Lorenz, die selbst lange Zeit in der Gastronomie tätig war, die Idee, ein eigenes Eltern-Kind-Café in Viktring zu schaffen. Nun eröffnet das „Krümelchen“ in der Felix-Jahn-Straße am 4. November und soll ein Café von Eltern für Eltern sein.

Bis zu 30 Kinder können auf insgesamt 180 Quadratmetern spielen. Alle Türen sind mit einer Kindersicherung versehen und einzelne Spielbereiche streng voneinander getrennt. Alle Spielflächen sind zudem vom Sitzbereich aus gut einsehbar, sodass Eltern ihren Nachwuchs jederzeit im Blick behalten.

Angebot für kleine und große Kinder

Für die Kleinsten stehen Mobiles bereit, die größeren Kinder können sich im Stall mit Scheune und Werkstatt sowie in der Bobby-Car-Garage austoben. Ein Highlight ist das Hänsel-und-Gretel-Haus mit vier Bereichen, das problemlos von Eltern betreten werden kann. Zum Essen und Trinken gibt es natürlich auch viele Spezialitäten. Neben Frühstück bietet das Duo variierende Snacks an. Auf der Karte stehen dabei eigene Kinderportionen, um zu vermeiden, dass zu viel Essen weggeworfen werden muss.

Sämtliche Spielsachen im Café bestehen ausschließlich aus naturbelassenem Holz. „So können die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen und die Eltern müssen sich nicht über Spielsachen mit Batterien ärgern, die eh nicht funktionieren“, erklärt Edlinger. Die 30-jährige Unternehmerin leitet seit über acht Jahren ein Pole-Dance-Studio und baut sich mit dem „Krümelchen“ nun ein zweites Standbein auf. Ihre 33-jährige Schwester wagt mit dem Eltern-Kind-Café hingegen den ersten Schritt in die Selbstständigkeit.

Generell ist das „Krümelchen“ für Kinder unterschiedlichen Alters ausgelegt und auch nur diese zahlen Eintritt. Der reguläre Stundenpreis liegt bei 4,20 Euro, wobei es eine zehnminütige Toleranzgrenze gibt. „Wir wissen, dass es oft schwer sein kann, Kinder zum Gehen zu bewegen, wenn sie gerade Spaß haben“, sagt Edlinger mit einem Augenzwinkern. Bei der Eröffnung am 4. November sind Tickets nötig. Das Unternehmerinnen-Duo empfiehlt eine Reservierung.