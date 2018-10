150 Athleten feierten am Hafnersee ein sportliches Event und Familienfest zugunsten von "Kärntner in Not". 37.550 Euro sind bisher seit 2004 erlaufen worden.

Kärntner in Not

Justizlauf 2018 Hafnersee © (c) Weichselbraun Helmuth

Bereits zum 15. Mal veranstaltete die Kärntner Sektion der Richtervereinigung den Justizlauf rund um den Hafnersee zugunsten von "Kärntner in Not". 37.550 Euro sind die beachtliche Spendensumme, die seit 2004 für "Kärntner in Not" erlaufen wurde. Auch 2018 war das sportliche Event wieder ein Familienfest mit tollen Laufleistungen. 150 Läufer im Alter zwischen 4 und 74 Jahren genossen dank den Organisatoren Manfred Herrnhofer und Gernot Kanduth und Hauptsponsor ÖBV einen schönen Lauf bei angenehmen spätsommerlichen Temperaturen. Auf der Kurzdistanz über 4,7 Kilometer benötigten die Sieger Niklas Kröhn 15:18 Minuten beziehungsweise Larissa Azmann 18:05 Minuten, auf der doppelten Runde über 9 Kilometer waren die schnellsten Zeiten 29:21 Minuten von Michael Wadl und 35:13 Minuten von Michaela Zwerger nicht zu unterbieten.