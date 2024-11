Kärntner in Not

Klangvolles Jubiläum: 70 Jahre Österreichisches Bundesheer

Am 13.3.2024 lädt die Militärmusik Kärnten zum großen Galakonzert in die Klagenfurter Messehalle. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt „Kärntner in Not“ zugute. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets!