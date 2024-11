Das Ökosoziale Forum zeichnete im Rahmen einer Festveranstaltung am 12. November in Wien drei herausragende Persönlichkeiten mit dem Hans-Kudlich-Preis aus. Einer von ihnen war Walfried Wutscher, der von 1991 bis 2011 als Präsident die Geschicke der Kärntner Landwirtschaftskammer lenkte. In diesen Jahren zeigte er sich als „wirkmächtiger Anwalt der Bauernschaft, ausgestattet mit einer hohen Sozialkompetenz“, wie das Ökosoziale Forum würdigte. Diese soziale Kompetenz bewies Wutscher auch, was das Preisgeld von 2000 Euro anbelangt. Er spendete den Betrag an die Kleine-Zeitung-Aktion „Kärntner in Not“.