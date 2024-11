Beim 17. Fisolenfest am Gemeindeplatz in St. Margareten im Rosental hat die Trachtengruppe wieder selbst gebastelte Anstecker an die zahlreichen Besucherinnen und Besucher verteilt. Dabei wurden 5000 Euro für „Kärntner in Not“ gesammelt: ein herzliches Dankeschön an jeden Einzelnen für die Großzügigkeit!

Das Basteln der Anstecker ist für die Mitglieder der Trachtengruppe schon zur lieb gewonnenen Tradition geworden. Sie treffen sich mehrmals in geselliger Runde, um alles bis zum Fisolenfest fertigzustellen. Trotz „erfrischender“ Temperaturen kamen heuer wieder viele Besucher zur beliebten Traditionsveranstaltung.