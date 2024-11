Das Kreativduo der Volkskultur, Richi Di Bernardo und Wolfgang König, hat heuer wieder viele Chorevents auf die Bühne gestellt. Von den zehn Veranstaltungen von „Singen vom Feinsten“ übergaben Christopher Weiss (Raiffeisen Marketing), Andreas Lanner (Monitorwerbung), Programmchef Richi Di Bernardo und Bernd Rausch (Riedergarten; von links) mit Landeshauptmann Peter Kaiser und Veranstalter Wolfgang König (rechts) 4130 Euro für die Kleine Zeitung Aktion „Kärntner in Not“ an Chefredakteur Wolfgang Fercher und Mitarbeiterin Susanne Koschier. Das Motto des Duos: die besten Chöre Kärntens in die Täler und Regionen zu bringen.