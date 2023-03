Eine Schwanensee-Aufführung, die sie im Kleinkindalter im Fernsehen gesehen hatte, war die Initialzündung für ihren Wunsch zu tanzen. Nun ist sie erwachsen und hat derzeit in der Inszenierung "Der Feuervogel/Carmina Burana" des Stadttheaters Klagenfurt unter anderem die Rolle des Feuervogels als Solotänzerin übernommen: Julia Hübner sammelte mit fünf Jahren ihre ersten Tanzerfahrungen, als Jugendliche ging sie nach England an eine Ballettschule und schloss diese Ausbildung sowie eine eine für Musicals in Wien ab. "Ich habe mein Leben lang getanzt und es wurde immer intensiver", erzählt die gebürtige Klagenfurterin.