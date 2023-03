Zwei Chöre – der Kammerchor Norbert Artner sowie der Kärntner Madrigalchor Klagenfurt –, sechs Solisten, ein Barockorchester, fünf Jahre Vorlaufzeit und ein gemeinsames Konzert: Unter der Gesamtleitung von Herwig Wiener Püschel wird morgen und am Sonntag Georg Friedrich Händels Oratorium "Israel in Egypt" im Konzerthaus aufgeführt. "Das ist etwas Besonderes, denn vor mehr als 40 Jahren gab es dieses Konzert zum letzten Mal in Kärnten", weiß Wiener Püschel.