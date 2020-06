Facebook

Zahlreiche Unterhaltungssendungen im ORF tragen die Handschrift der gebürtigen Gailtalerin © IP Media

Seit 20 Jahren ist Karin Tschabuschnig nun schon beim ORF. Dass sie aber überhaupt dorthin gekommen ist, war eher einem Zufall geschuldet. „Mein Traumjob wäre eigentlich Hoteltesterin gewesen“, erzählt Tschabuschnig. Denn der Bereich Tourismus und Gastronomie ist der Gailtalerin von Kindheit an vertraut, waren ihre Eltern, Karin und Ernst, doch so etwas wie Gastrolegenden in Hermagor. Wohl auch deshalb hat sie die Tourismusschule in Warmbad besucht und dort auch maturiert. Danach ist Tschabuschnig nach Mallorca, um in der Tourismusbranche Erfahrungen zu sammeln. „Mein Vater hat mich dann zu einem Studium überredet.“