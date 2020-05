Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Axel Stupnik kommandiert die 1. Jägerkompanie © Bundesheer/Arno Pusca

Wenn am 18. Mai 110 Milizsoldaten des Jägerbataillons Kärnten ihren zweieinhalbmonatigen Assistenzeinsatz antreten, steht er an der Spitze der 1. Kompanie: Axel Stupnik (43), gebürtiger Wolfsberger mit Wohnsitz Graz. Beim Hochgebirgsjägerbataillon 26 in der Spittaler Türk-Kaserne werden die Milizsoldaten akribisch auf ihre Aufgaben vorbereitet. „Wir wurden sehr herzlich und kompetent von unseren Berufssoldaten-Kameraden aufgenommen. Infrastruktur und Logistik funktionieren perfekt“, sagt Stupnik.

Perfektion liegt dem Hauptmann im Blut. Der Vater unterrichtete Physik in einer Hauptschule und legte dem Filius „ohne Druck“, wie Stupnik betont, die Liebe zur Mathematik in die Wiege. Nach dem Hauptschulabschluss ging es in die HTL Wolfsberg. Ausbildungszweig: Maschinenbau – Automatisierungstechnik.

Bei der Musterung stand für den strebsamen Schüler fest: Meldung als einjähriger Freiwilliger beim Bundesheer. Stupnik ließ sich zum „Jäger“ ausbilden, trägt mit Stolz das grüne Barett. Nach Matura und Präsenzdienst zog Stupnik nach Graz – und blieb.