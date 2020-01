Facebook

Wolfgang Billeb feierte kürzlich sein 50-Jahr-Jubiläum als Mitglied des Roten Kreuz © Simone Dragy

Die Musik brachte Wolfgang Billeb (86) zum Roten Kreuz Kärnten. „Als sich einer meiner Schüler auf einer Fortbildung leicht an der Hand verbrannte, beschloss ich einen Erste Hilfe Kurs zu machen“, sagt Billeb, ehemaliger Musiklehrer am Landeskonservatorium in Klagenfurt.