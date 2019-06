Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Vorfeld und während des Bachmann-Wettbewerbs gehen bei ihr Kritiker und Verlagsleute ein und aus: Astrid Zlami © Hotel Geyer/Neumülller

Die Idee spukte schon länger in ihrem Kopf herum: Seitdem Astrid Zlami, Besitzerin des Hotels Geyer in der Klagenfurter Innenstadt, die Porträts von Robert Musil, Christine Lavant und Ingeborg Bachmann auf der Fassade des Literaturmuseums gesehen hat, wollte sie auch ein Porträt Bachmanns an der Außenwand ihres Hauses. Schließlich gehen alljährlich im Sommer viele Teilnehmer an den Literaturkursen im Vorfeld des Bachmann-Wettbewerbes, Verlagsleute und Kritiker bei ihr ein und aus.