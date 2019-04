Facebook

Günther Goach ist seit 2002 Präsident der Kärntner Arbeiterkammer © KLZ/Markus Traussnig

Nichts Neues erwartet Günther Goach kommenden Freitag. Er wird von der 70-köpfigen Vollversammlung, also dem Arbeitnehmer-Parlament, zum Präsidenten der Kärntner Arbeiterkammer gewählt. Wiedergewählt. Denn Goach ist seit 2002 AK-Präsident, geht also in seine vierte Periode. Mit dem besten Ergebnis, das es je in Österreich für die Sozialdemokraten bei AK-Wahlen gab: Die Roten konnten auf 77,6 Prozent zulegen, besetzen wieder 56 der 70 Mandate im Arbeitnehmerparlament.

