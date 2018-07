Facebook

Infineon-Vorstand Thomas Reisinger © (c) pix.at

Dass man von seinen Mitarbeitern für den Titel „Führungskraft des Jahres“ nominiert wird, kommt nicht alle Tage (und vor allen nicht in allen Unternehmen) vor. Thomas Reisinger, Vorstand für Operations bei Infineon Austria, zählt zu den Glücklichen – und gewann prompt die Auszeichnung, verliehen vom Produktivitäts- und Wirtschaftlichkeitszentrum ÖPWZ. Dafür gibt es 3350 gute Gründe: So viele Ideen wurden im Geschäftsjahr 2017 bei Infineon eingereicht, mehr als Hälfte der Mitarbeiter hat sich an dem Prozess beteiligt. Fast 60 Prozent der eingereichten Ideen wurden auch umgesetzt.

