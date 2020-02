In Ossiach wurde die Pappellallee gefällt, die lange am Weg zum See stand. Expertin reagiert auf Kritik aus der Bevölkerung.

Von den Pappeln blieben die Überreste, Stämme, Äste © KK

Mehrere Fotos hat ein erzürnter Bürger von den Baumresten der Pappelallee gemacht, der nicht verstehen kann, wieso die Bäume gefällt wurden. "Die Stämme sind alle in Ordnung, sie sind nicht morsch, bis auf einen." Alle würden sich nun fragen, warum die Bäume gefällt wurden. In der Gerüchteküche brodelt es auch ordentlich in Ossiach. So sei eine Theorie, die er gehört habe, dass bei einem Seminar mit Forstschülern die Bäume einfach geschlägert wurden, sagt der Mann.