Frieda, Resi und Elli sind wohl die wichtigsten "Mitarbeiterinnen" bei Grafikdesignerin und Illustratorin Kathrin Bernold in Feldkirchen. Die 38-Jährige hat in diesem Jahr mit ihrem zweiten Standbein "TheLetterPress" begonnen und bedruckt nun mit einer Druckerpresse (Frieda), Zylinderpresse (Resi) und Heißfolienprägemaschine (Elli) Papier, Plexiglas, Korkleder und vieles mehr. "Mit meiner Druckmanufaktur biete ich Druckveredelungen an. Beliebt sind zum Beispiel Gutscheine, Visitenkarten, Urkunden. Vor Kurzem habe ich für eine Hochzeitsgesellschaft Servietten bedruckt", erklärt Bernold.

Da die Geräte nicht mehr im heutigen Handel erhältlich sind, musste Bernold ihre Fühler weit ausstrecken. Die Druckerpresse stammt aus Deutschland. "Wenn Teile fehlen, müssen sie extra angefertigt werden." Ihr Wissen für das Bedienen der Maschinen eignete sich Bernold selbst an. Immerhin ist die Druckerpresse rund 120 Jahre alt. Die Zylinderpresse stammt aus den 60er Jahren "Ich lese sehr viel, bleibe neugierig und probiere viel aus." Die Heißfolienprägemaschine ist zwar in alter Version aber "neu gemacht und verfügt sogar über einen Stromanschluss."

Was man für das Bedienen der Pressen braucht, ist Kraft. "Gut, dass ich Krafttraining mache. Spaß beiseite, es ist natürlich Handarbeit gefragt, man arbeitet bei der Druckerpresse mit der Hebelwirkung bei der Zylinderpresse mit Walzen, die gekurbelt werden müssen. Wieviel Kraft man schlussendlich braucht, dabei kommt es auch auf das Papier an. Ich bin aber generell nicht zimperlich", lacht die Feldkirchnerin.

Bei einem Open-Day erklärte Bernold, wie man die Druckermaschinen bedient © (c) ALEXANDER BERNOLD

Oma Frieda ist die Namensgeberin der Druckerpresse © ALEXANDER BERNOLD

Ihr Repertoire an Maschinen will Bernold noch erweitern. "Die Druckerpresse hab ich nach meiner Oma benannt, die Zylinderpresse nach einer Großtante. Elli hat sich so ergeben. Wie ich mich kenne, werden auch die weiteren Maschinen einen starken weiblichen Namen bekommen", verrät Bernold mit einem Augenzwinkern.

Zu den Kunden gehören Vereine, Unternehmen, Privatpersonen, aber auch andere Grafikfirmen. "Ich arbeite auch viel Business to Business, bedrucke zum Beispiel Visitenkarten, wo es schon ein fertiges Logo gibt." Man kann aber auch das komplette Paket bei der Unternehmerin buchen. Designentwürfe, Illustrationen, ausgearbeitete Grafiken. Erstellung eines Klischees (eine Zeitungs- und Buchdrucktechnik) bis hin zum Probe- und Enddruck, das sind nur einige der Dinge, die angeboten werden.

Gearbeitet wird mich hochwertigem Papier aus Deutschland und Österreich © Kaya & Clark /// soo schön OG

Kreativ war die gebürtige Feldkirchnerin schon immer. "Als Kind habe ich viel gezeichnet und war mit Buntstiften und Papier ausgerüstet, so entwickelte sich auch meine Leidenschaft zum Beruf." Jobs in Werbe- und Kreativagenturen und in einem Verlag festigten das Können und die Kreativität der Kärntnerin. "Ich bin seit 15 Jahren im Grafikgewerbe. 2019 kehrte ich in die Heimat zurück und 2020 habe ich mich in Kärnten als Grafikerin selbstständig gemacht."