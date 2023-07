Vorweg die wichtigste Frage: Wie lebt man so lange? "Einfach leben", antwortet Hans Rader. Er hat bereits 101 Jahre auf dem Buckel und lebt in einem abgeschiedenen Bauernhaus in den Höhen von Tiffen. Von dort aus korrespondiert Rader aber noch mit der halben Welt, und zwar per Mail. Sicher navigiert er am Computer und lernt außerdem noch fleißig Englisch: "Es ist nie zu spät, um etwas zu lernen. Man kann alles brauchen."