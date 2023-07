In der Region Feldkirchen sind beide Beeren-Biohöfe von einem Pilzbefall betroffen. Schuld am Pilzbefall ist, laut Christian Haslmair-Gosch von der TU Graz, die feuchte und kalte Witterung während des Austriebs und der Blüte im Frühjahr. Der Befall äußert sich durch das Absterben der Früchte kurz vor der Reife. Der Biohof der Familie Koblmüller in Feldkirchen und der Betrieb Gatternig in Krahberg verzeichnen jeweils einen Ausfall von 80 bis 90 Prozent ihrer Ernte. Die gesunden Heidelbeeren bietet der Landwirt Gatternig immer mittwochs von neun Uhr bis 19 Uhr im Heidelbeergarten zum Selberpflücken an.

"Bei biologischem Anbau kann sich Pilzbefall immer ereignen", beruhigt der Wissenschaftler der TU Graz und fügt hinzu, "Die Unterart des Monilia-Pilzes ist in Österreich durchaus bekannt und gut erforscht. Nächstes Jahr kann wieder alles in Ordnung sein".

Im Raum Feldkirchen sind nicht alle Betriebe von den Ausfällen betroffen. Die Möglichkeit zum Selberpflücken besteht zum Beispiel weiterhin im "Beerengarten" in Poitschach.