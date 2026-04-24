Viele Leute träumen davon, ihren Lieblingssänger einmal live zu sehen. 180 Musikliebhaber durften am Donnerstagabend Josh im Schloss Albeck nicht nur sehen, sondern auch mit ihm plaudern, lachen und auf einem sehr intimen Konzert seiner Stimme lauschen. Binnen weniger Minuten waren sämtliche Karten für das kleine Konzert ausverkauft – sonst füllt der Künstler ganze Hallen.

Was macht also einen kleineren Veranstaltungsort so reizvoll? „Ich glaube halt die Nähe. Ich nehme an, man lernt mich ein bisschen kennen. Es ist keine Show, sondern ein Abend, wo ich Gitarren mithabe und für Leute Musik spiele. Ich glaube schon, dass es was Persönlicheres ist“, freut sich Josh, der während der Vorstellung alleine mit vier Gitarren und einer Mandoline auf der Bühne stand.

Der Wiener achtet bei seinen Texten stets darauf, authentisch zu bleiben. „Wenn ein Wort ein bisschen im Dialekt ist, dann passt das für mich. Ich singe so, wie ich rede.“ Er beschreibt seine Musik selbst als eine Mischung aus Hochdeutsch mit einem Wiener Einfluss. Fragt man Josh nach seinem Lieblingswort auf Kärntnerisch, so bekommt man eine überraschende Antwort. „Ich glaube Michael.“ Als Grund nennt er die Aussprache. „Mihael – eigentlich nimmt man das C weg. Und ich würde sagen, man muss einmal die Michaels fragen, ob denen das Recht ist, dass man ihnen ein C klaut.“

Es war übrigens nicht das erste Mal, dass Josh in der Region unterwegs war. In seiner Kindheit gab es immer wieder Ausflüge nach Kärnten und seine Hochzeit fand am Ossiacher See statt. Wie würde also der Künstler die Region mit einem Musiktitel beschreiben? „Baden im See“, antwortet er lächelnd. „Habe ich als Kind oft gemacht hier.“

Rund zwei Stunden verbreitete der Sänger beste Laune und zog das Publikum in seinen Bann. Dabei durften Hits wie „Cordula Grün“ oder „Von dir ein Tattoo“ nicht fehlen. Ebenso erfreut über den prominenten Besuch in ihren Räumlichkeiten war Hausherrin Elisabeth Sickl. „Es war der Wunsch von Josh, einmal in einem kleinen, gemütlichen Ambiente zu singen, und das kann er bei uns.“