Einen Spaziergang machen und dabei noch etwas über die eigene Heimat erfahren – das ist am Samstag in Feldkirchen möglich. Um 10 Uhr lädt Margarethe Zaucher, Austrian-Guide und interessierte Kunsthistorikerin, zur kostenlosen Stadtführung. Diese dauert rund eine Stunde und ist nicht nur für Touristen, sondern auch für Einheimische geeignet, die mehr über ihre Heimatstadt erfahren wollen – nette Anekdoten und ungewöhnliche Geschichten aus der Tiebelstadt. So etwa jene des Baumeisters Antonio Missoni. Er beschäftigte um die Jahrhundertwende rund 100 Arbeiter und war unter anderem für den Bau der Volksschule oder der Bürgerschule verantwortlich.

Margarethe Zaucher © KLZ

Ungewöhnlich war, dass er sich um seine Mitarbeiter in besonderer Weise gekümmert hat, in einer Zeit in der es noch keine Gewerkschaft und keine Sozialpartnerschaft gab. „So bekamen die Arbeiter bei ihm Verpflegung“, sagt Zaucher. „Morgens gab es Sterz, mittags Polenta und abends wieder Sterz.“ Es gab, für damals ungewöhnlich, auch geregelte Arbeitszeiten. Diese waren wiederum für die heutige Zeit ungewöhnlich. „Die Menschen arbeiteten von 6 Uhr früh bis 8 Uhr abends, und das täglich. Nur am Sonntagnachmittag hatten sie frei“, sagt Zaucher. Unter den Arbeitern waren jedoch wenige Feldkirchner, die meisten kamen aus Friaul. Viele haben den ganzen Sommer über gearbeitet, um damit im Winter überleben zu können.

Diese und weitere Geschichten will die Feldkirchnerin bei ihren Führungen erzählen. Wer am Samstag keine Zeit hat, hat noch den ganzen Sommer über die Gelegenheit dazu. Im Juni, Juli und August findet jede Woche eine Führung statt.