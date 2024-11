Ob nukleare Bedrohung, Blackout oder Hochwasser – das Leben birgt Risiken – und wie die Corona-Lockdowns gezeigt haben, können Ausnahmesituationen jederzeit eintreten. Andreas Fugger und Helmuth Stocker haben es sich zur Aufgabe gemacht, dafür zu sorgen, dass möglichst jeder weiß, was in solchen Situationen zu tun ist. Jetzt hat Fugger die offizielle Bezirksleitung des Zivilschutzverbandes von Stocker übernommen. Der 77-Jährige hat diese ehrenamtliche Aufgabe mehr als 30 Jahre lang mit vollem Engagement erfüllt. Dabei geht es nicht nur um ausreichende Vorräte, sondern auch um Wissen. „Früher hatte fast jeder eine Speis oder einen Vorratsraum und man kaufte einmal in der Woche ein. Das hat sich heute geändert“, erklärt Fugger. Der 63-jährige pensionierte Außendienstmitarbeiter hat bereits unzählige Vorträge zu diesem Thema gehalten. Sein Tipp: „Wichtig ist, Lebensmittel zu bevorraten, die man gerne isst. So werden die Vorräte regelmäßig aufgebraucht und nachgefüllt.“ Mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu: „Man stelle sich vor, man hat nur Lakritze im Haus, obwohl man sie hasst. Vielleicht doch lieber Schokolade oder eine Kiste Bier einlagern.“

Prävention ist die oberste Aufgabe des Zivilschutzverbandes. „Wir halten Vorträge bei Pensionisten oder bei Sicherheitstagen“, ergänzt Stocker, der bis vor kurzem mehr als 30 Jahre die regionale Stelle des Verbandes geleitet hat. „Wir kommen auch in Firmen oder Vereine und informieren dort.“

Ein jährlicher Höhepunkt ist die Kindersicherheitsolympiade „Safety on Tour“, die seit 1999 Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Volksschulklassen spielerisch auf Notsituationen vorbereitet. Bei den Wettbewerben gibt es nicht nur viel zu lernen, sondern auch Preise zu gewinnen. „Die Feldkirchner Schüler waren in den letzten Jahren immer vorne mit dabei – sogar als Staatsmeister“, erzählt Fugger stolz.

Eine häufig gestellte Frage lautet: „Soll ich mein Auto immer vollgetankt halten?“ Fugger erklärt: „Bei einem Blackout wird der Verkehr als erstes eingeschränkt, weil Autobahnen mit ihren Tunnels nicht mehr funktionsfähig sind.“ Wichtiger sei jedoch ein ausreichender Vorrat an benötigten Medikamenten.

Derzeit wird in Kärnten ein „Leuchtturm-Projekt“ entwickelt. „Im Ernstfall fungieren zumeist einzelne Feuerwehren als Katastrophenzentren. Sie bleiben über Funk erreichbar, wenn Telefone ausfallen“, erklärt Stocker. Fugger ergänzt: „Auch Krankenhäuser werden vermutlich von außen abgeriegelt.“ Trotz dieser Szenarien bleiben die beiden zuversichtlich. „Wir sehen immer wieder, wie hervorragend unsere Einsatzorganisationen ausgebildet sind. Ich habe vollstes Vertrauen in sie und in die Hilfsbereitschaft der Menschen, die in solchen Situationen oft erstaunlich groß ist“, betont Fugger.

Fugger und Stocker brauchen einander. Stocker schmunzelt: „Ich habe schon das letzte Jahr nur wegen seiner Überredungskünste durchgezogen. Natürlich bleibe ich dabei, denn ich weiß, wie wichtig unsere Arbeit ist – aber ich werde auch nicht jünger.“

Zusammen zeigen die Beiden wie wichtig Prävention ist – mit einem Humor, der ihre Leidenschaft für diese Aufgabe unterstreicht.