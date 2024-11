Baklava, Kebap, Burek und Cremeschnitten – was nach der Aufzählung dessen klingt, was man im letzten Urlaub am Balkan gegessen hat, ist in Wahrheit ein kleiner Teil der großen Auswahl, die es in der neuen Bäckerei „Karawanke“ in Feldkirchen gibt. Am vergangenen Freitag eröffnete die Filiale in der Thunpassage Ecke 10.-Oktober-Straße.