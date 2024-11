Seit Anfang Oktober ist Feldkirchen um einen Arzt reicher. Der erfahrene Dermatologe Christian Grünwald hat seine Wahlarzt-Praxis am Hauptplatz eröffnet. Behandelt werden alle in den Bereich der Haut- und Geschlechtskrankheiten fallenden Beschwerden. Der gebürtige Wiener war zuvor der ärztliche Leiter der Privatklinik Kiprov in Wien und hatte in Baden bei Wien, im Medicent-Baden, noch bis Ende April eine Wahlarztordination.