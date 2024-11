In Weitensfeld tritt die praktische Ärztin Christa Rom-Höfernig kommendes Jahr ihre Pension an. Aufgrund dieses Umstandes machen sich in der Gemeinde Albeck einige Sorgenfalten breit. Denn der dortige Gemeindearzt, Gerhard Stingl, scheint sich für die freie Stelle in Weitensfeld zu interessieren. Albeck könnte also bald ohne Arzt dastehen.