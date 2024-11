Groß war die Aufregung in Ossiach, als es hieß, dass am See auf Initiative des Bundes eine Flüchtlingsunterkunft entstehen soll. Damals wollte die Gemeinde alle rechtlichen Möglichkeiten gegen das Asylverteilerzentrum ausschöpfen. Gebracht hat das nichts, eine Beschwerde gegen das Durchgriffsrecht wurde vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) als unzulässig zurückgewiesen. 2015 haben die ersten Flüchtlinge Quartier bezogen.