Vom 17. bis 20. Oktober gehen in Feldkirchen wieder die Gesundheitstage – die sich auch bis zu den Themen Soziales und Familie erstrecken – über die Bühne. An den vier Veranstaltungstagen im Stadtsaal kann man sich wichtige Informationen zu den verschiedensten medizinischen Themen einholen, dazu werden auch diverse Gesundheitschecks angeboten – wie zum Beispiel Hör- und Sehtests sowie Bluthochdruck-, Blutzucker- und Venenfunktionsmessungen. Neu in diesem Jahr dabei ist ein Alterssimulationsanzug, mit dem man die Bewegungsfähigkeit im gehobenen Alter testen kann.

Ein neues Highlight hat man sich ebenfalls einfallen lassen. So gibt es die allererste Tiebelstädter Baby- und Kinderbörse. „Ein aufregendes Event, das am Sonntag, 20. Oktober, ab 9 Uhr in Kooperation mit ‚Frau in der Wirtschaft‘ stattfindet“, heißt es dazu vonseiten des Feldkirchner Bürgerservices. Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP) ergänzt bei der Präsentation am Mittwoch: „Eine Kinder- und Babybörse funktioniert auch in anderen Städten sehr gut, ich denke, das wird ein Riesenerfolg.“

Man hofft auf einen großen Erfolg der Kinder- und Babybörse © KLZ/Andreas Hoi

Kids werden unterhalten, Eltern tauschen

Im Rahmen der Börse können Eltern in Ruhe tauschen, verkaufen und stöbern, während sich die Kleinsten bester Unterhaltung erfreuen: „Ein buntes Rahmenprogramm mit Kinderschminken, einem Zauberer und weiteren Kinderaktivitäten sorgt dafür, dass die Jüngsten viel Spaß haben“, erklärt die Bezirksvorsitzende von „Frau in der Wirtschaft Feldkirchen“, Brigitte Truppe-Bürger. Anmeldungen gebe es bereits viele, man kann sich diesbezüglich beim Bürgerservice melden – die Standgebühr beträgt zehn Euro. Truppe-Bürger verweist darauf, dass die Börse strikt von einem Flohmarkt zu unterscheiden ist. „Es gibt hier gut erhaltene Ware, die wird auch kontrolliert“, betont sie. „Es gibt Spielzeug, Kleidung, aber auch Sportartikel. Der Fokus liegt der Jahreszeit gemäß auf dem Herbst und dem Winter.“

Auch für die Schülerinnen und Schüler der Volksschulen fährt man ein großzügiges Programm auf, das eine Vielzahl von Aktivitäten, Vorträgen und Informationsständen zu den Themen Gesundheit, Fitness und Wohlbefinden beinhaltet. Dieser findet am 17. Oktober ab 8.30 Uhr statt. Stadträtin und Gesundheitsreferentin Andrea Pecile (ÖVP): „Der Tag wurde bereits vergangenes Jahr hervorragend angenommen, 200 Schüler waren dabei. Hier können die Kinder spielerisch lernen, mit Sport und Ernährung umzugehen.“ Man hoffe auch in diesem Jahr auf zahlreiche Teilnahme.