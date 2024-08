„Der Sommer wird gut ... der Herbst noch viel besser“ – so lautet das Motto des ersten großen Open-Airs am Goggausee. Dieses findet am Samstag, 7. September, statt. Ideengeber und Organisatoren sind Ingolf Wachs, Betreiber der Medienagentur „Kärnten Pictures“, und die Strandbad-Pächterin Manuela Fröhlacher. Sie konnten „Die Draufgänger“ ebenso für einen Auftritt auf der „Seebühne Goggausee“ gewinnen, wie die „Folkxtime“ als Vorgruppe.