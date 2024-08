Die 19-jährige Sophia Prossegger aus Reichenau hat innerhalb eines Jahres eine beeindruckende Reise als Freiwillige bei den Johannitern hinter sich. Durch ihren Bruder inspiriert, trat sie der Organisation bei und merkte schnell, dass sie hier bleiben möchte. Die junge Frau hat zuvor eine Lehre als Konditorin abgeschlossen, doch das Interesse am Rettungsdienst zog sie in ihrer Freizeit in eine neue Richtung.