Seit Jahresbeginn kursiere das Gerücht bereits, die Diakonie würde das „Meta Diestel-Haus“ in Waiern zu einer Flüchtlingsunterkunft umgestalten, schreibt ein Anrainer in einem Mail an die Kleine Zeitung. Im Haus wohnten vormals Menschen mit Behinderung in eigenen Wohnungen, betreut von der Diakonie. Am Dienstag seien, so der Anrainer, nun Matratzen und Lattenroste angeliefert worden. Eine von ihm kontaktierte – und für den Bereich Flüchtlinge auch zuständige Mitarbeiterin – habe die Einrichtung eines Flüchtlingsquartieres bestätigt und darauf verwiesen, dass es eine Informationsveranstaltung geben werde.