Zum zweiten Mal kommt der Snowboard-Weltcup auf die Simonhöhe. Wenn die Boarder am 27. und 28. Jänner die Bewerbe bestreiten, ist das nicht nur für das Skigebiet ein gewinnbringendes sportliches Ereignis, sondern auch für die Region ein wichtiger Impuls – und darüber hinaus. Die Vorbereitungen befinden sich in der finalen Phase. „Wir sind zeitlich gut unterwegs“, sagt Helmut Sonvilla, Obmann des SV St. Urban Simonhöhe. Sonvilla wickelt mit seinem Team des Vereines die gesamten Vorbereitungs- und Aufbauarbeiten für das Rennen ab. Das Team des Vereines arbeitet ehrenamtlich, aber es sind auch Aufträge an Firmen nötig und davon profitieren Betriebe in und außerhalb der Region. „Die Sicherheitsnetze kommen vom Unternehmen Alpina Sicherheitsnetze in Steindorf, die Droneberger Showtechnik GmbH aus Klagenfurt macht die Gerüste, wo die Kameraleute draufsitzen“, erzählt Sonvilla. Die Securityfirma Leon aus Pörtschach sorgt für Sicherheit und von Saubermacher in Villach kommen die Toiletten. Sonvilla: „Und wir gehen ja in die lokalen Gasthäuser zum Essen.“