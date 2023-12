Die Stars von morgen auszubilden - so lautet das Ziel des neu gegründeten „Snowboard Race Departments“ auf der Simonhöhe. Bereits im Vorjahr hat man damit begonnen, in Kursen und kostenlosen Trainings Kinder an das Board heranzuführen. Heuer soll die Arbeit fortgesetzt und weiter ausgebaut werden. „Wir bieten in den Weihnachtsferien wieder einen dreitägigen Snowboardkurs für Kinder. Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene können daran teilnehmen“, erklärt Werner Schöffmann.

Er ist einer der Initiatoren und hat langjährige Erfahrung in der Snowboard-Szene. Genauso wie die anderen Mitglieder des Trainerteams - die Snowboardprofis Alexander Payer und Sabine Schöffmann, aber auch Nachwuchsrennfahrer werden vor Ort sein. „Und nebenan absolviert der Kärntner Snwoboardkader am Morgen sein Training“, verrät Schöffmann.

Nachwuchs für den Spitzensport

Ein sportliches Ambiente also, in welchem man den teilnehmenden Kindern „das Snowboarden schmackhaft machen“ will. Das sei für den österreichischen Wintersport wichtig. Denn ohne intensive Nachwuchsarbeit gebe es keine gute Spitze. „Das ist in allen Sportarten so. Wir brauchen einen breiten Nachwuchs, sonst kommen keine Rennläuferinnen und Rennläufer nach.“

Werner und Ilse Schöffmann © Markus Traussnig

Aktuell stellen die Kärntner Boarder einen Großteil des Nationalkaders und erringen Siege und Medaillen bei Weltmeisterschaften. Ein durchgehendes Konzept für die Nachwuchsarbeit im Landesschiverband solle auch künftig internationale Erfolge garantieren.

Die Simonhöhe als Skigebiet kann dafür eine entscheidende Rolle spielen. „Sie ist zentral gelegen und gut erreichbar. Außerdem ist die Hangneigung ideal zum Snowboarden“, erklärt Schöffmann. Viele Topboarder haben ihre ersten Carvingschwünge auf der Simonhöhe gezogen. Zum Beispiel Schöffmanns Tochter Sabine: „Wir waren lange als Familie im Snowboard-Sport unterwegs und haben so viele schöne Momente mit unseren Kindern erlebt. Das möchten wir anderen Eltern auch ermöglichen.“

Eigenes Rennen

Rund 60 Kinder im Alter von sieben bis 13 Jahren möchte man im Weihnachtskurs aufs Board bringen. Danach gibt es für die schneebegeisterten „Rookies“ wieder die Möglichkeit, jeden Samstag am Berg zu trainieren. Und erstmals steht auch ein Rennen für die Snowboarder auf dem Programm, am 5. Jänner können die Kinder auf der Simonhöhe ihre Fertigkeiten unter Beweis stellen. „Ein internationales Junior-FIS-Rennnen ist an dem Renntag integriert. Gleichzeitig ist dies der Beginn des heurigen Rookie-Cups“, freut sich der Organisator.

Unterstützt wird die Initiative übrigens von der Wintersportinitiative des Landes Kärnten. Die Anmeldung läuft bereits und ist über die Website „Winterspaß in Kärnten“ möglich.