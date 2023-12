Die Region bietet heuer wieder einiges für die Silvesterunterhaltung. Ob drinnen oder draußen, stimmungsvoll, musikalisch oder mit einem Hauch von Kunst – wer will, kann sich zum Jahreswechsel zur Genüge unterhalten lassen. Ob ruhiger oder turbulenter.

Silvesterpfad Maltschacher See

Schon eine Institution für alle, die zu Silvester Frischluft mögen, aber bitte ohne Radau: Die Organisatoren des Maltschacher Silvesterpfades laden zum Rundgang um den See. Dabei gibt es keine Kracher, kein Feuerwerk. Stattdessen kann man sich das Glück in Form eines Hufeisens schmieden oder einer Glücksmünze prägen lassen. Kinder können basteln, es gibt ein Glücksrad. Oder man kehrt an den Ständen ein. Auf die Beine gestellt wird der Silvesterpfad von der Feuerwehr St. Martin, den Vogelfreunden Feldkirchen, dem BRG Feldkirchen, dem Kölbl Hof, der Töpferrunde Maltschach, den Familien Bürger und Treffner sowie den Naturfreunden Feldkirchen. Ebenso ist das Weingut Köck dabei, der Sportverein M&R Feldkirchen, der Maltschacher Seewirt, die Kulturgruppe Klein St. Veit, die Kärntner Jagdschule und die Dorfgemeinschaft Sittich.

Beginn ist um 16 Uhr, Ende um Mitternacht. Ab Feldkirchen gibt es ein Shuttleservice halbstündlich bis 22 Uhr zum Maltschacher See. Danach steht ein Ruftaxi zur Verfügung. Wer mit dem Auto kommt, kann beim Feriendorf Sonnenresort parken. Info: Tel. 0664-1321320.

Die Schauspieler und Schauspielerinnen der Burghofspiele bringen Humor in den Silvesterabend © KK Burghofspiele

Seitensprung gefällig?

Die Burghofspiele in Friesach liefern ihn. Am Samstag, dem 30. Dezember, und am Sonntag, dem 31. Dezember, gibt es das Stück „Seitensprung für Zwei“ zu sehen. Die Komödie von Lars Albaum und Dietmar Jacobs – Regie führt Christian Krall – wurde schon im Herbst gespielt und alle Vorstellungen waren ausgebucht. So entschloss man sich für zwei weitere Aufführungen zum Jahreswechsel – jeweils um 19.30 Uhr im Stadtsaal Friesach. Karten für die Seitenspringer: https://www.oeticket.com.

Nockis im Stadtsaal Feldkirchen

Am Samstag, 30. Dezember, heizen die Nockis bei „Prosit 2024“ rund um Gottfried Würcher im Stadtsaal Feldkirchen ein. Der Abend beginnt um 20 Uhr. Karten auf www.oeticket.com.

Gottfried Würcher bringt mit den Nockis jedes Eis zum Schmelzen © Fotograf

Das Beste von Udo Jürgens

Im Schloss Albeck von Dagmar Sickl kann man in den Melodien von Udo Jürgens versinken. Lieder, die jeder kennt, bietet Gert Prix in voller Besetzung mit der „Udo Tribute Band“ beim Neujahrskonzert im Schloss Albeck. Das Versprechen: tolle Musik, voller guter Energie. Am Montag, dem 1. Jänner, geht es um 15 Uhr los. Info: https://www.schloss-albeck.at/. Tel.: 650-31 000 10.

Die „Udo Tribute Band“ bringt die Melodien des legendären Entertainers nach Albeck © KK/VERANSTALTER

Bürgermeister lädt zum Sektempfang

Am 30. Dezember verabschiedet der St. Veiter Bürgermeister traditionell das alte Jahr mit einem Glas Sekt am Hauptplatz. Auch heuer lädt Martin Kulmer zum Jahreswechsel-Empfang ein. Flotte Musik inbegriffen. Eingeladen sind alle St. Veiter und St. Veiterinnen. Von 10 bis 12 Uhr heißt es „Z‘sommsteh‘n“.

Bauernsilvester in Passering

In Passering lädt man zum Bauernsilvester. Man feiert am Samstag, dem 30. Dezember, Silvester. Vor allem in der Steiermark wird dieser Brauch gelebt. Ort ist der Gasthof Presser, gefeiert wird von 19 bis 23 Uhr.

Tanzen bis zum Morgengrauen in St. Veit

In der „Osteria Pizzeria San Vito“ beim ehemaligen Bürgerspital in St. Veit kann man am Sonntag, 31. Dezember, ab 21 Uhr bei einer Silvesterparty „abgehen“. Und zwar bis in die Morgenstunden, so verspricht der Veranstalter mit seinem Motto „Wir tanzen bis in die Morgenstunden.“ Mit Livemusik hält „IVAN DJ“ alle auf Trab.