Die eigenen vier Wände stellen für jeden einen Rückzugsort dar. Umso wichtiger ist es, dass man sich ein Zuhause einrichtet, in dem man sich uneingeschränkt wohlfühlt. Wenn man das Geschäftslokal von „Harmonisch Leben“ in Feldkirchen betritt, erlebt man ein Sammelsurium an hochwertigen Einrichtungen. Es strömt dieser spezielle Neumöbelgeruch durch die Nase, vermischt mit einer gewissen Holznote, die unter anderem von an der Decke befestigten Baumstämmen stammt. Bei Sabina Lerchbaumer – sie ist Geschäftsführerin des Wohnstudios – erhält man alles, was das Einrichterherz begehrt: von Garderoben und Eingangsbereichen angefangen, über Küchen und Wohnzimmermobiliar bis hin zu Badezimmerinventar und eleganten Tapeten. Summa summarum ein einzigartiges Geschäft in Feldkirchen – das vielleicht noch nicht jedem bekannt ist.

Geschäftsführerin Sabina Lerchbaumer möchte für ein harmonisches Zuhause sorgen © (c) Harmonisch Leben

Kurz nach der Gründung erfolgt die Erweiterung

„Der Name ist Programm, jeder soll sich zu Hause seinen rechten Platz einrichten können, sodass eine harmonische Atmosphäre vorherrscht. Gemütlich, elegant und schön“, erzählt Lerchbaumer. Ende 2016 wurde das Studio im Milesipark eröffnet, bereits vier Jahre später kam es zur Geschäftserweiterung. Die Ausstellungsfläche wurde im Zuge des Umbaus mehr als verdoppelt, von 220 auf 450 Quadratmeter. „Wir setzen auf Komplettausstattung, haben einige Marken wie beispielsweise Rolf Benz, Dan Küchen, Haas oder Joka, die wir präsentieren wollen und müssen“, informiert die Geschäftsführerin. Zu Beginn war man auf Küchen spezialisiert, bald folgte der Fokus auf die Komplettausstattung.

Mit großer Bandbreite zum Erfolg

„Harmonisch Leben“ sorgt nicht nur für elegant eingerichtete Häuser, sondern kümmert sich um Aufträge jeglicher Art. Die Bandbreite des jungen Unternehmens geht weit über Privathaushalte hinaus und betrifft auch Büros, Cafés, Hotels, Chalets oder Ordinationen. „Es gibt nichts, was wir nicht machen“, fasst Lerchbaumer das Geschäftsfeld treffend zusammen. Als Referenzprojekte dienen Einrichtungen wie jene der Arbeiterkammer Kärnten (AK) oder der Landal-Alpen-Chalets in Bad Kleinkirchheim.

Das Geschäftslokal im Milesipark © Manfred Schusser

Dem Standort in Feldkirchen stand man zu Beginn etwas skeptisch gegenüber. Lerchbaumer: „Am Anfang dachte jeder, wir werden es nicht schaffen, weil es auch etwas abgelegen ist und sich hier niemand getraut hat, mit Marken wie Haas oder Rolf Benz zu arbeiten.“ Es funktioniere allerdings – auch, weil man einen Kundenstamm hat, der weit über die Grenzen des Bezirkes hinausgeht. „Wir beliefern ganz Österreich, Leute kommen von Wien zu uns, nach München haben wir auch schon geliefert.“

Auf Werbung wird verzichtet

Der Erfolg des Unternehmens wird besonders bemerkenswert mit dem Hintergrund, dass „Harmonisch Leben“ keine Werbung schaltet. „Wir setzen voll auf Mundpropaganda und dieser Weg hat sich über die Jahre bewährt“, erklärt Lerchbaumer. Grund dafür sei vor allem die Auftragslage, mit der man sehr zufrieden ist: „Es ergibt keinen Sinn, Werbung zu schalten. Wir wollen vermeiden, dass wir mit unseren Aufträgen nicht mehr hinterherkommen.“ Fünf Angestellte zählt „Harmonisch Leben“ zurzeit.

Man fokussiert sich auf einen eleganten Stil © (c) Harmonisch Leben

Preislich bewegt man sich aufgrund der Partnerschaften mit hochwertigen Marken im oberen Sektor. „Wir sind aber sicherlich konkurrenzfähig, müssen schließlich auch mit den großen Möbelhäusern mitgehen und mithalten“, sagt Lerchbaumer. Was noch kommen soll? „Wir werden sicherlich an unserem Konzept festhalten. Der Trend geht dahin, dass die Leute alles aus einer Hand bekommen wollen, alles auf einmal. Und genau das werden wir unseren Kunden weiterhin bieten“, erzählt die Geschäftsführerin abschließend.