Sabine Hößl aus Feldkirchen hat sich vor zweieinhalb Jahren mit ihrem Unternehmen „Oilmetik“ in Feldkirchen selbstständig gemacht. Vor kurzem ist sie von der Kirchgasse in die Ossiacher Bundesstraße gesiedelt. „Ich erzeuge die Produkte zu Hause, daher war es logischer auch das Geschäftslokal in mein Haus zu übersiedeln“, erklärt die dreifache Mutter.

Die Naturkosmetikprodukte werden alle von Hößl selbst erzeugt. „Ebenso bin ich komplett plastikfrei.“ Nach der Onlinebestellung können die Produkte einfach aus dem Abholschrank im Geschäft geholt werden. Ebenso kann man mir eine E-Mail schreiben, oder mich anrufen. „Für den ‚Selfmade-Tisch‘, wo man Badesalze zusammenstellen kann, braucht man aber einen Termin.

Die Produkte erzeugt Hößl selbst, zusätzlich ist sie auch komplett plastikfrei © KK/Privat

Das Produzieren von Naturkosmetik hat sich durch Zufall ergeben. „Meine Kinder litten von Klein auf an Neurodermitis. Da ich das Diplom für die Aromatherapie schon hatte, wollte ich mich mehr mit Pflegeprodukten befassen und habe dann mit den Ausbildungen dafür begonnen“, erklärt die 32- Jährige.

Angeboten werden Körpercremen, Deocremen, Lippenpflegestifte, Pflegemousse oder auch Shampoo- und Duschbars. Nebenbei ist die dreifache Mama auch noch berufstätig. „Langweilig wird mir also nicht“, lacht Hößl.